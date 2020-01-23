Спікер впевнений, що Рада встигне завершити реформу децентралізації до місцевих виборів

Голова ВР Дмитро Разумков вважає, що парламент встигне прийняти законопроєкт “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)” ще до місцевих виборів у жовтні поточного року.

Про це Разумков сказав сьогодні на брифінгу в Одесі, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо перспектив законодавчого забезпечення виборів до місцевих рад на новій адміністративно-територіальній основі.

"Наприкінці 2019 року з ініціативи Президента України було внесено на розгляд Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”. Однак наприкінці сесії його було відкликано. Було прийнято, на мій погляд, абсолютно правильне і виважене рішення Президента для того, щоб доопрацювати цей законопроєкт. Запросити до більш жорсткої дискусії, більш конструктивної дискусії представників громадськості та різних політичних сил, а також місцевої влади", - зазначив Голова ВР.

Разумков висловив упевненість, що найближчим часом оновлений законопроєкт надійде до Верховної Ради.

"І я думаю, що зможемо встигнути (його прийняти - ред.), принаймні ми докладемо до цього максимум зусиль, щоб наступні вибори до місцевих рад відбувалися після того, як реформа децентралізації буде завершена", - наголосив він.

На думку Голови ВР, є дуже багато позитивних результатів реформи децентралізації, але багато залежить і від управлінського персоналу.

"Мені, наприклад, не завжди зрозуміло, коли ресурси, які можна використати на благо громади, переказують на збереження - на депозити до тих чи інших банків. Іноді складається враження, що умови, під які розміщаються фінансові ресурси, неконкурентно спроможні. Тобто є зауваження, зокрема, з боку громадськості, щодо чистоти цього процесу", - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради у четвер перебуває з робочим візитом в Одеській області, в ході якого зустрівся з журналістами на підприємстві "Телекарт-Прилад".