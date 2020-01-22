Разумков сказав, коли можна говорити про відновлення співпраці «Зорі»-«Машпроєкту» з РФ

Питання щодо відновлення співпраці з Російською Федерацією державного підприємства НВКГ «Зоря»-«Машпроєкт» можливо буде обговорювати лише після закінчення війни і повернення територій.

Про це голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сказав під час візиту на підприємство в рамках робочої поїздки до Миколаєва 22 січня, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Економіка - це важливо. Але боротьба за національні інтереси та територіальну цілісність нашої країни - це питання для нас більш ніж принципове в сьогоднішніх реаліях. Якщо це (відновлення співпраці з РФ — ред.) буде шкодити національній безпеці, то ви самі знаєте відповідь на це питання. Давайте спочатку закінчимо війну і повернемо території», - сказав Разумков.

На запитання, чому Голова ВР вибрав для візиту саме державні підприємства, він відповів: «На цих підприємствах працюють представники громад. А реальний сектор економіки завжди був пріоритетним для держави. Щодо «Зоря»-«Машпроєкт», де ми зараз знаходимося, то вона підпорядкована Укроборонпрому. І це нормально, коли чиновники у воюючій державі бачать, спілкуються, розуміють проблематику таких підприємств і в рамках своєї компетенції намагаються допомогти».

ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроєкт» - один з лідерів світового газотурбобудування. Тут проєктують і виготовляють турбіни для кораблів, суден, електроенергетики, газотранспортних магістралей. Продукція комплексу поставляється в Індію, Китай, В'єтнам, Сінгапур, Південну Корею, Іран та інші країни.

Понад 90% його продукції йде на експорт. До 2014 року половина виробленої продукції реалізовувалася до Російської Федерації.

Фото: rada.gov.ua