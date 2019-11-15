Укроборонпром призначив нового директора заводу “Зоря”- “Машпроєкт”

Згідно з рішенням номінаційного комітету, Денис Гордієнко очолить посаду генерального директора підприємства “Зоря”-”Машпроєкт”.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

“Переможцем відбору на посаду генерального директора одного з найбільших державних підприємств "Укроборонпрому" дивізіону суднобудування та морської техніки ДП “НВК Газотурбобудування “Зоря”-”Машпроєкт” став Денис Гордієнко”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, таке рішення ухвалив номінаційний комітет, до складу якого входило керівництво Концерну, представники посольств G7, незалежних антикорупційних громадських організацій НАКО та State Watch, представники профільного комітету ВРУ та РНБО.

"Ми запровадили нову модель відбору керівників на стратегічні підприємства-учасники "Укроборонпрому" і вона доводить свою ефективність. Ми шукаємо керівників з досвідом управління великими колективами, роботи у галузі машинобудування та здатністю робити зміни. Вперше запропонувати свої навички могли кандидати ззовні – з інших компаній, в тому числі й міжнародних. Ми знайшли однодумців, людей які розділяються наші цінності і готові працювати в інтересах компанії", – цитує гендиректора Концерну Айвараса Абромавичуса пресслужба.

У пресслужбі повідомили, що серед 7 кандидатів короткого списку, який був сформований із 48 заяв на відповідну посаду, Гордієнко найбільше відповідав висунутим вимогам та представив гідну стратегію розвитку підприємства. По закінченню відбору він пройшов перевірку на поліграфі та відповідними спецслужбами на наявність корупційних ризиків та зав’язків з представниками країни-агресора.

Довідка:

Денис Гордієнко побудував свою кар’єру всередині групи Sibelco – глобальної компанії на ринку промислових мінералів. Займався розвитком експортних продажів, керував комерційними командами, був генеральним директором українського підрозділу, після чого три роки працював в штаб-квартирі компанії в Бельгії, керуючи командою HR, а пізніше стратегією розвитку одного з глобальних бізнес-сегментів. За цей час він накопичив компетенції в різних аспектах бізнесу і досвід роботи зі світовими промисловими ринками, які допоможуть команді "Зорі" – "Машпроєкт" розвиватись.