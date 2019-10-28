Масових звільнень на "Зорі"-"Машпроєкті" не буде: в Укроборонпромі назвали цифри

Державний концерн "Укроборонпром" спростував повідомлення деяких засобів масової інформації щодо масового звільнення працівників миколаївського науково-виробничого комплексу газотурбобудування "Зоря»-«Машпроєкт".

Про це повідомляє пресслужба підприємства у Facebook.

"Сьогоднішні повідомлення про скорочення чисельності працівників ДП “НВК газотурбобудування “Зоря”-”Машпроєкт” до п’яти тисяч не відповідають дійсності. Відповідно наказу в.о. генерального директора підприємства Миколи Тройнича від 22 жовтня стосовно зміни організаційної структури скоротять 75 працівників. До цього був виданий наказ про скорочення ще 173 працівників. Саме така кількість людей буде скорочена в 2 етапи", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні чисельність працівників заводу складає 9400 осіб.

Як уже повідомляв Укрінформ, Державний концерн "Укорборонпром" розпочав пошук та відбір кандидатів на посаду генерального директора ДП "НВК газотурбобудування "Зоря"-"Машпроєкт".

Це підприємство - один з лідерів світового газотурбобудування. Понад 90% його продукції йде на експорт. Тут проектують і виготовляють турбіни для кораблів, суден, електроенергетики, газотранспортних магістралей. Продукція комплексу поставляється в Індію, Китай, В'єтнам, Сінгапур, Південну Корею, Іран та інші країни.

Досі воно входило до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Але після того, як Верховна Рада України 2 жовтня визнала таким, що втратив чинність "Закон України про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", це підприємство може бути невдовзі приватизоване.

Отож ходять чутки про масове скорочення чисельності працівників цього заводу.