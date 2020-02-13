У "Слузі народу" не хочуть вписувати до Конституції "особливий статус" ОРДЛО

У партії "Слуга народу" залишаються на позиції не закріплювати в Конституції України особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це заявив керівник партії, перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наша позиція та позиція Президента Володимира Зеленського - особливий статус до Конституції не вписувати. І обидва проєкти закону (першого варіанту і доопрацьованого, а пізніше відкликаного, про внесення змін до Конституції щодо децентралізації - ред.) були без будь-якого "особливого статусу", - сказав Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, як просувається робота над текстом нового законопроєкту "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", він нагадав, що Верховна Рада продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" до 31 грудня 2020 року включно.

"Чекаємо зовнішньополітичного сигналу від Президента", - сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент. Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного суду президентський законопроєкт №2598.

Водночас 16 січня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський за результатами зустрічі із керівництвом фракції "Слуга народу" вирішив відкликати законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та відправити його на доопрацювання.

3 лютого Олександр Корнієнко заявив, що новий текст змін до Конституції щодо децентралізації буде внесено в Раду до кінця лютого.