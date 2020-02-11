Зеленський сподівається провести вибори на Донбасі восени, але після виведення іноземних військ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є відчуття можливості проведення виборів на Донбасі восени цього року одночасно з місцевими виборами у всій країні, але не виключає заморожування конфлікту.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Зеленський заявив, що "місцеві вибори, які відбуваються одночасно у всій країні, об'єднують країну. Це важливий для мене символ". Він наголосив при цьому, що "вибори на Донбасі можливі лише після завершення там воєнних дій, виведення іноземних збройних формувань".

"Наскільки це імовірно? Якщо ми домовимося, все одно буде потрібно десь місяці три, як мінімум, щоб там на місці гарантувати безпеку для всіх - і для журналістів, і для ЦВК, для всіх спостерігачів. Я чомусь вірю, що це можливо, чомусь є таке відчуття", - сказав глава держави.

За його словами, багато що стане зрозуміло після саміту "нормандської четвірки", який заплановано на квітень. "Якщо там буде знову, скажімо так, хода на місці, шанси на місцеві вибори зменшаться в рази", - сказав Президент.

Говорячи про обмін утримуваними особами, Зеленський зазначив, що "там довгі списки, їх треба розбивати". "На тій стороні понад 200 наших, а у нас тут десь 175-180. А це означає, що за раз їх усіх повернути неможливо через підготовку документів. Тому цей процес буде ділитися на кілька обмінів", - сказав він.

На думку Президента, заморожування конфлікту "нічим не буде відрізнятися від того, що зараз відбувається". "Розведення по всій лінії - це довгий процес, який займе багато років. Настільки довгий, що навряд чи хтось із лідерів "Норманді" ще залишиться на своїй посаді", - сказав він.

Головне, про що треба думати, вважає глава Української держави, - це "про людей, які там живуть у війні, і про тих, хто поїхав, але хоче повернутися. На окупованій території багато людей, які хочуть, щоб їх не кинули, і через це є обов'язок спробувати домовитися", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, у комюніке паризького саміту в нормандському форматі зазначалося, що сторони вважають за необхідне ввести "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство згідно з версією, погодженою в рамках "Н4" і Тристоронньої контактної групи.

Верховна Рада 12 грудня 2019 року 320 голосами ухвалила зміни до Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", згідно з яким термін його чинності продовжено до 31 грудня 2020 року. Президент Зеленський 18 грудня 2019 року підписав цей закон.

1 лютого 2020 року тодішній помічник Президента України Андрій Єрмак висловив сподівання, що на наступному нормандському саміті вдасться домовитися про місцеві вибори на всій території країни, включаючи ОРДЛО, наприкінці жовтня.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що чинної нормативно-правової бази достатньо для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України відповідно до Мінських домовленостей.

Фото: president.gov.ua