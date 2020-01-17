Пристайко пояснив, чому вибори на окупованому Донбасі зараз неможливі

За сьогоднішніх умов говорити про проведення справедливих та чесних виборів на тимчасово окупованих територіях неможливо.

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що стосується виборів, які можуть відбутися на зараз окупованій території України. На мою персональну думку, говорити про проведення справедливих чесних виборів за тих умов, а також інших, які зараз є, не можна. І саме ця позиція забезпечена в так званій формулі Штанмаєра, що визначення справедливості візьме на себе ДІПЛ/ОБСЄ, який надає оцінку виборам по всьому світу. Я мав розмову з керівництвом ДІПЛ/ОБСЄ, які сказали, що в таких умовах вони не усвідомлюють, яким чином можна забезпечити чесні справедливі вибори”, - сказав Пристайко.