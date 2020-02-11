У Комітеті Ради з євроінтеграції розраховують, що ЄС триматиме Росію під санкціями

Російська Федерація не виконує домовленостей, взятих на себе під час зустрічі в Нормандському форматі, що відбулася у грудні 2019 року.

Про це повідомляється на сторінці голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванни Климпуш-Цинцадзе у Facebook за результатами зустрічі членів комітету з новим комісаром ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї.

"Голова комітету висловила стурбованість невиконанням Росією обіцянок, які вона взяла на себе під час останньої зустрічі в Нормандському форматі. Досі Червоний хрест не має доступу до незаконно утримуваних громадян України, місія ОБСЄ не має доступу до окупованих територій і всієї лінії розмежування, РФ продовжує контролювати частину кордону і завозити через неї на схід України свою зброю, військових і найманців", - йдеться у повідомленні.

Народні депутати підкреслили, що розраховують на те, що ЄС продовжуватиме чітку і єдину політику підтримки суверенітету, незалежності та відновлення територіальної цілісності України, а також санкційними методами протидіятиме агресії РФ проти України.

Окрім цього, Климпуш-Цинцадзе наголосила, що Кремль продовжує паспортизувати українське населення на тимчасово окупованих територіях. Усе це не сприяє наближенню розв'язання цього міждержавного конфлікту.

Своєю чергою Варгеї запевнив, що ЄС і надалі підтримуватиме суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. За його словами, європейська сторона націлена на побудову ще глибших економічних зв’язків з Україною – і через двосторонній трек взаємин, і в межах "Східного партнерства". На переконання єврокомісара, стійкість та розвинена економіка дадуть громадянам України додаткові можливості для реалізації. В ЄК велику увагу приділятимуть наближенню українського законодавства до європейського, підкреслив єврокомісар.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого перебуває з візитом в Україні.