Зеленський відкликає проєкт змін до Конституції щодо децентралізації

Президент Володимир Зеленський відкликає законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та відправляє його на доопрацювання.

Таке рішення прийнято за результатами зустрічі із заступниками голови фракції "Слуга Народу", повідомляє пресслужба глави держави.

"За результатами зустрічі глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання", - йдеться у повідомленні.

В ОП розповіли, що на зустрічі Президента із заступниками голови фракції політичної партії "Слуга Народу", яка складає парламентську більшість у Верховній Раді, обговорювалися питання, пов’язані із завершальним етапом реформи децентралізації.

Як зауважили в Офісі Президента, учасники відзначили консенсус стосовно стратегічних завдань цієї реформи – створення в Україні системи спроможних місцевих громад. Розвиток місцевого самоврядування повинен поєднуватися з дієвими конституційними механізмами захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також конституційних прав і свобод громадян.

Водночас зазначається, що Президент і народні депутати висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент.

Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Читайте також: Рада планує направити до КСУ законопроєкт Зеленського щодо децентралізації

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного суду президентський законопроєкт №2598.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 14 січня заявив журналістам, що 24 січня планується провести позачергове засідання Верховної Ради для голосування законопроєкту про децентралізацію.

Фото: president.gov.ua