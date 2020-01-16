Арахамія каже, що законопроєкт про децентралізацію знімуть з розгляду Ради

Законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації буде знятий з розгляду з метою його доопрацювання.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми спілкувалися щодо законопроєкту про децентралізацію… Я зібрав своїх заступників, всіх голів фракцій і голову профільного комітету. Нам все одно треба буде зібрати 300 голосів, щоб законопроєкт про децентралізацію пройшов. Ми спілкувалися з нашими колегами і є зауваження стосовно того, якими мають бути повноваження префекта. Тобто це, по суті, одне зауваження. Тому ми вирішили зараз це питання зняти з розгляду і доопрацювати його разом з колегами з інших фракцій і знайти компромісну позицію по цьому законопроєкту, в т.ч. попрацювати з Асоціацією міст, яка дуже активну участь у цьому брала. І лише після цього виносити законопроєкт у зал, щоб була достатня підтримка», - пояснив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.

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Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент.

Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного Суду президентський законопроєкт №2598.

14 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 24 січня планується провести позачергове засідання Верховної Ради "з теми децентралізації".