Не відповідають Конституції - Арахамія відкликав законопроєкт про зміни до Регламенту ВР

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відкликав законопроєкт про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, який депутати планували розглянути 16 січня у зв’язку з невідповідністю деяких його норм Конституції України.

Про це політик сказав журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сьогодні відкликав цю версію Регламенту, тому що було багато питань щодо конституційності деяких норм. Зокрема обмеження щодо 45 депутатів, коли йдеться про скасування постанови. Це може бути розцінено як порушення конституційних прав. Ми вирішили взяти по два представники з кожної фракції і допрацювати законопроєкт, щоб не було звинувачень, що монобільшість змінює Регламент під себе. Ми хочемо відпрацювати це з іншими фракціями, щоб у нас була погоджена версія нового закону про Регламент, тому що його треба змінювати, бо він реально архаїчний", - пояснив Арахамія.

Він спростував інформацію про те, що пропонована норма стосовно скорочення термінів для подання альтернативних законопроєктів до тих законодавчих ініціатив, які визначені як невідкладні, є обмеженням прав депутатів. "Я не вважаю, що це обмеження. Законопроєкт визначається як невідкладний, тому що є невідкладність процесу, тобто, це треба робити терміново. Тому термінові законопроєкти ми хочемо залишити терміновими", - уточнив політик.

Він також прокоментував пропозицію відокремити голосування в залі та роботу депутатів у комітетах, які зможуть відбуватися у різні дні. "Щодо різних днів - це також була маніпуляція. Навіть деякі наші депутати (із фракції "Слуга народу" - ред.) казали, нібито люди будуть сприймати так, що депутати голосують лише по четвергах. Але це не означає, що депутати у понеділок, вівторок і середу можуть не ходити на роботу. Просто ми хочемо результативні голосування переносити на четвер, щоб у попередні дні все було пропрацьовано, а у четвер відбувалася фіналізація", - додав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроєкт №2691 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури".

Проєкт закону пропонує внесення деяких змін до Регламенту Верховної Ради.

Зокрема, пропонується встановити, що у дні проведення пленарних засідань, як правило, у вівторок та середу проводитиметься обговорення законопроєктів за процедурою першого, другого або третього читання. Четвер пропонується призначити днем голосування (у тому числі щодо попередньо підтриманих пропозицій, поправок) при розгляді законопроєктів за процедурою першого, другого або третього читання, за результатами здійснення установчої, організаційної, контрольної чи інших функцій Верховної Ради, а також розгляд пропозицій щодо усунення неузгодженостей чи неточностей у прийнятому законі, розгляд законів, повернутих Президентом.

При розгляді законопроєктів у другому читанні Верховна Рада проводитиме голосування щодо кожної пропозиції, поправки, щодо якої було ухвалено рішення про попередню підтримку не менш як однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Передбачається, що голосування щодо врахованих головним комітетом пропозицій, поправок проводитиметься після завершення голосування щодо відхилених головним комітетом пропозицій і поправок.

Проєкт закону також пропонує не допускати внесення ідентичних пропозицій і поправок до законопроєктів.

Законопроєкти, визначені Президентом як невідкладні, пропонується включати до порядку денного позачергово без голосування.

При скасуванні рішень Верховної Ради про прийняття в цілому як закону законопроєкту, визначеного як невідкладний, відповідний проєкт постанови Верховної Ради вноситиметься на розгляд парламенту не менш як 45 народними депутатами України, Президентом або Кабміном.

Проєктом закону також пропонується визначити, що до законопроєкту, визначеного як невідкладний, альтернативний законопроєкт може бути внесений не пізніш як у 7-денний строк після дня надання народним депутатам такого законопроєкту, а до повторного першого читання – в 5-денний строк з дня направлення на повторне перше читання відповідного законопроєкту.

При підготовці законопроєкту, визначеного як невідкладний, до другого читання пропозиції і поправки до нього вноситимуться в 7-денний строк після дня прийняття законопроєкту за основу, а при підготовці до повторного другого читання – в 5-денний строк після дня попереднього другого читання.

Законопроєкти, визначені як невідкладні, щодо яких надійшло письмове подання про їх підтримку, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, пропонується розглядати в порядку, який визначатиметься Верховною Радою за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту.

Законопроєкт, визначений як невідкладний, після завершення його попереднього розгляду чи доопрацювання включатиметься до порядку денного найближчого пленарного засідання парламенту і розглядатиметься позачергово з обговоренням за скороченою процедурою, якщо Верховною Радою не буде ухвалено рішення про його розгляд за процедурою повного обговорення.

Крім того, у Регламенті Верховної Ради пропонується передбачити, що парламент на пленарному засіданні одноразово може ухвалити рішення про зміну його тривалості.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради висловило зауваження до законопроєкту №2691.