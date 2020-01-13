Геращенко вважає, що суми компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ треба переглянути

Співголова парламентської фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко вважає, що уряд має переглянути суми компенсацій сім'ям загиблих унаслідок авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані у бік їх збільшення.

Про це вона заявила на засіданні Погоджувальної ради 13 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"200 тисяч на фоні захмарних зарплат, які виплачуються в наглядових радах держсектору, і зарплат самих держслужбовців або силового блоку виглядають просто непристойно", - наголосила політик.

Водночас, за її словами, вибачень Ірану за збитий український пасажирський літак недостатньо, має бути міжнародна реакція.

"Власне, мають бути притягнені всі до відповідальності, і визнання безумовної провини Ірану, а також створення спеціальної міжнародної групи, яка має працювати над об'єктивним розслідуванням, і спеціальної групи в Україні з підготовки позову", - зазначила Геращенко.

За її словами, українська влада також має вимагати проведення засідання Радбезу ООН з відповідною директивою, на якій має озвучити "і питання можливої ролі Російської Федерації в постачанні ракет Ірану, в тому числі таких, які не обладнані системами розпізнавання цивільних літаків".

Водночас, Геращенко вважає, що має понести відповідальність і та посадова особа, яка видала директиви, згідно з якими посольство України в Ірані в офіційному повідомленні відразу після катастрофи літака МАУ виключило версію теракту.

"Виникає дуже багато запитань, хто саме дав директиви і хто понесе відповідальність за те, що посольство у своєму офіційному повідомленні повністю виключило версію теракту, тим часом відразу сформувавши неправильну абсолютно позицію української сторони в цій трагедії", - заявила політик.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні заявив, що Кабінет міністрів України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.