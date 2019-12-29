Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо недоторканності народних депутатів.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Глави держави.

Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.

"Водночас з метою забезпечення дотримання гарантій депутатської діяльності закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій", — йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 18 грудня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, ним пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Зокрема з КПК мають виключити норми про депутатську недоторканність.

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До слова, кримінальне провадження, де ймовірним фігурантом є народний депутат, зможе розпочати виключно генеральний прокурор.

Також проєкт пропонує внести зміни до закону "Про статус народного депутата України" та виключити з Регламенту Ради норми про надання згоди на притягнення нардепів до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту.