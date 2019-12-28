Президент підписав закон щодо видобутку бурштину

Президент підписав закон щодо видобутку бурштину

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".

Про це повідомляє у суботу офіційне інтернет-представництво Глави держави.

"Закон урегульовує відносини щодо користування надрами з метою видобування бурштину та спрямований на припинення незаконного видобутку, а також на створення сприятливих умов для розвитку в Україні бурштинової промисловості, залучення у цю галузь інвестицій і нових технологій, зростання рівня життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони довкілля під час видобутку та рекультивації порушених земель", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо: 19 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку бурштину». Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.

Правоохоронні органи неодноразово виявляли факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.

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