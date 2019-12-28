Президент підписав закон щодо видобутку бурштину

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".

Про це повідомляє у суботу офіційне інтернет-представництво Глави держави.

"Закон урегульовує відносини щодо користування надрами з метою видобування бурштину та спрямований на припинення незаконного видобутку, а також на створення сприятливих умов для розвитку в Україні бурштинової промисловості, залучення у цю галузь інвестицій і нових технологій, зростання рівня життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони довкілля під час видобутку та рекультивації порушених земель", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: 19 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку бурштину». Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.

Правоохоронні органи неодноразово виявляли факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.