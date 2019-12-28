НКРЕКП підпорядковується Кабміну — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг", яким, зокрема, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підпорядковується Кабінету міністрів.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"27 грудня 2019 року Закон (Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг — ред.) направлено на підпис Президенту. 27 грудня 2019 року повернуто з підписом від Президента", - зазначається у картці відповідного законопроєкту.

Відповідно до закону, НКРЕКП визначена як постійно діючий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом міністрів України. Таким чином, регулятор втрачає статус незалежного державного колегіального органу, що був закріплений у попередній версії закону про НКРЕКП.

Законом встановлено, що регулятор підзвітний Верховній Раді України; щороку, до 1 червня, він має подавати до парламенту звіт про свою діяльність і виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за попередній рік.

Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення. Із дня набуття чинності НКРЕКП набуває статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що не потребує проведення процедур, пов’язаних ібнс пекз ліквідацією та реорганізацією державних органів.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг".

Конституційний суд влітку визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Зокрема, суд дійшов висновку, що Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, підписавши указ про створення НКРЕКП, оскільки Основний Закон не наділяє його таким правом.

Окрім того, Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП.

Також повідомлялося, що у грудні 1994 року Указом Президента України було утворено Національну комісію регулювання електроенергетики України (НКРЕ). У 1997 році повноваження НКРЕ були поширені на нафтогазовий сектор. У 2000 році НКРЕ було визначено центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові України, а у 2011 році – державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітному Верховній Раді України.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг) була утворена у 2011 році. У серпні 2014 року НКРЕ та Нацкомпослуг було ліквідовано, їх функції були покладено на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, згідно з Указом Президента України № 694/2014 від 27 серпня 2014 року.