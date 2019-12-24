Не може платіжка за комуналку бути для людей вироком — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що квитанції за житло-комунальні послуги не можуть бути непосильними для громадян.

Про це він зазначив під час засідання Ради розвитку громад та територій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам постійно всі кажуть, що комунальні послуги — це товар, за який потрібно сплачувати справедливу ціну, що неможливо втручатись у роботу регулятора. Ми всі все це дуже добре розуміємо, але є “але”. Не може платіжка за комуналку бути для людей вироком і людина не може віддавати 50, 60, є випадки, коли людина віддає 70 відсотків від своєї заробітної плати”, - сказав Зеленський.

За його словами, ціни на газ зменшилися майже на 30 %, а тарифи на ЖКП — ні.

“Суспільство цього не розуміє. Ми часто обговорювали це питання - і в Офісі Президента, і в уряді, і уряд окремо збирався дуже багато разів, і уряду було доручено розробити механізми, які забезпечать справедливі тарифи”, - додав Президент.