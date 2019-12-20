Для половини українців найбільша проблема - війна на Донбасі

Найбільш важливою проблемою для 51% респондентів є воєнний конфлікт на Сході України.

Про це ідеться в результатах опитування “Соціально-політична ситуація в Україні на початку грудня 2019 року”, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень “SOCIS”.

“Найактуальнішими проблемами для більшості опитаних як і раніше залишаються війна на Сході України (51,0%) та соціально-економічні проблеми: низький рівень зарплат чи пенсій (50,9%), підвищення комунальних тарифів (30,8%), зростання цін на основні товари та інфляція (27,5%)”, - ідеться в результатах опитування.

Також повідомляється, що значна частина населення віднесла до найактуальніших проблем неможливість отримання якісної медичної допомоги (21,5%), безробіття - 20,1%, хабарництво та корупцію в органах центральної влади - 18,1% та корупцію в судах, поліції, прокуратурі - 17,0%.

Найменш значущими проблемами українці вважають недоступність якісної освіти - 5,9% та нестачу свободи слова та демократії - 3,4%.

Центр соціальних та маркетингових досліджень “SOCIS” провів загальнонаціональне дослідження “Соціально-політична ситуація в Україні на початку грудня 2019 року” з 20 по 30 листопада 2019 року.

Участь в опитуванні взяли 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання.