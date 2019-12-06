Понад 50% українців - проти надання російській статусу державної мови

Внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної вважає неприйнятним 51% громадян України.

Про це поінформувала директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, презентуючи результати опитування "Шляхи досягнення миру на Донбасі: суспільні настрої, очікування, перестороги", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Переважно неприйнятне внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної мови: 51% неприйнятно по всій країні, 36% - прийнятно», - заявила Бекешкіна.

Вона уточнила, що у регіональному розрізі ситуація така: надання російській мові статусу державної прийнятне для 51,5% опитаних на Півдні та 70% на Сході.

Читайте також: Становище української мови в 2019 році. Презентація аналітичного огляду

Водночас, майже 13% респондентів важко було відповісти на запитання щодо статусу російської мови як державної, сказала Бекешкіна.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року у 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування здійснено за фінансування Представництва Європейського Союзу в Україні.