Становище української мови в 2019 році. Презентація аналітичного огляду

8 листопада, 11:00 - презентація аналітичного огляду «Становище української мови в 2019 році»

Організатор: Рух «Простір свободи».

Спікери: Сергій Стуканов - координатор проєкту «Становище української мови»; Тарас Шамайда - співкоординатор руху «Простір свободи».

Коротко. Напередодні Дня української мови та писемності учасники руху «Простір свободи» оприлюднить дані аналітичного огляду про становище української мови та динаміку мовних процесів у різних галузях суспільного життя.

Питання до обговорення:

Чи виконується закон про державну мову і як його оцінює суспільство?

Скільки людей розмовляють українською та іншими мовами.

Як законодавчі зміни вплинули на мову освіти?

Якою є насправді частка української мови на телебаченні і як вона змінилася за останній рік?

Яка частка газет та книг видається українською?

Що відбувається з мовою в сфері послуг та на транспорті?

Наскільки присутня українська мова в українському сегменті Інтернету?

Унікальний огляд «Становище української мови» дає відповіді на ці питання на основі даних соціології, статистики, моніторингових та аналітичних досліджень.

Додаткова інформація за тел.: 097-987-31-87, 097-177-66-51.

Підсумкові матеріали:

Українська мова домінує на радіо, але здає позиції на телебаченні – дослідження

Українська мова домінує в освіті, кінопрокаті, книговиданні та на радіо, проте на телебаченні й у сфері послуг здає позиції.

Про це свідчать дані аналітичного огляду «Становище української мови в Україні в 2019 році», оприлюднені рухом «Простір свободи» на пресконференції в Укрінформі.

“Частка української мови у прайм-таймі провідних телеканалів за рік зменшилася з 64% до 40%, а російської – зросла з 7 до 27%. Решту часу займають двомовні російсько-українські програми. Такий регрес можливий через компромісні формулювання в законі «Про телебачення і радіомовлення», які створюють лазівки для русифікації телеефіру”, - йдеться у дослідженні.

Згідно з матеріалами огляду, 56% усіх пісень, які лунають в ефірі загальнонаціональних радіостанцій, є україномовними. Більш того, радіопрограми 90% часу ведуться українською мовою. "Обидва показники зросли за рік і значно перевищують встановлені законом квоти (35% для пісень і 60% для мови ведення). Можна констатувати, що українська мова стала природною для радіоефіру в усіх регіонах країни", - констатують автори дослідження.

За їхніми даними, українська мова зміцнила позиції в освіті та книговиданні. Частка школярів, що здобувають освіту з українською мовою, за рік зросла з 91% до 92%, а першокласників – з 95% до 96%. Частка газет, що видаються українською мовою, становить 33% від сумарного тиражу. Водночас кількість україномовних книг зростає як в абсолютному, так і у відносному вимірах і становить 85% від сукупного накладу.

Як свідчать результати дослідження, традиційно україномовним залишається кінопрокат.

“З 374 фільмів, що вийшли цього року в кінопрокат, 47 зняті в оригіналі українською мовою, 194 дубльовані, а 152 – озвучені з іноземної мови на українську, 78 фільмів мають українські субтитри. У 89% випадків фільми в кінотеатрах демонструються з українською як мовою оригіналу чи дубляжу, в решті випадків – озвучені або субтитровані українською”, - йдеться у матеріалах.

Водночас, моніторинг у сфері громадського харчування засвідчив, що у 26 містах (йдеться про всі обласні центри, крім окупованих, а також Кривий Ріг, Маріуполь, Краматорськ та Сєверодонецьк) лише 37% кафе і ресторанів мають українську вивіску, у 75% закладів є меню українською і тільки в 51% закладів персонал обслуговує україномовних клієнтів українською мовою.

Що стосується транспортної сфенри, то всупереч закону на транспорті в обслуговуванні пасажирів нерідко використовується російська мова, йдеться у дослідженні.

Огляд базується на даних державної статистики, соціології та моніторингових досліджень.

Відео з пресконференції:

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