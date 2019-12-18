Рада ухвалила закон про слідчі дії над депутатами

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" (2237).

Закон підтримав 291 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, закон приводить деякі закони у відповідність до Конституції, що забезпечить реалізацію скасування депутатської недоторканності.

Закон вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими виключає норми щодо депутатської недоторканності. При цьому пропонується передбачити особливості початку досудового розслідування щодо народного депутата, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо народного депутата.

Засідання Верховної Ради/ Фото: Володимир Тарасов

Так, забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом, іншим органам досудового розслідування, крім Національного антикорупційного бюро та центрального апарату Державного бюро розслідувань відповідно до їх підслідності.

Кримінальний процесуальний кодекс пропонується доповнити статтею 482-2 "Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, обрання запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій стосовно народного депутата України".

Так, відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральним прокурором.

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Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, також мають бути погоджені Генеральним прокурором.

Розгляд таких клопотань, крім застосування негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється слідчим суддею, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею ВАКС.

Згідно з текстом закону, такі клопотання розглядаються за обов’язкової участі народного депутата. Слідчий суддя зобов’язаний завчасно повідомити нардепа про розгляд зазначеного клопотання, крім клопотання про застосування негласних слідчих (розшукових) дій або обшуку.

Якщо народний депутат без поважної причини не прибув на судове засідання або не повідомив про причини своєї відсутності, таке клопотання може розглядатися без його участі.

Без дозволу слідчого судді, винесеного на підставі клопотання, погодженого Генпрокурором, дозволяється затримання народного депутата лише у разі, якщо його застали під час вчинення або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, пов’язаного із застосуванням насильства, або такого, що спричинив загибель людини.

Орган або посадові особи, які затримали народного депутата, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов’язані не пізніше 24 годин з моменту вчинення таких дій, повідомити про це Голову Верховної Ради.

Ухвали за результатами розгляду таких клопотань можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

При цьому закон передбачає, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп, що передбачено Конституцією.

Закон також виключає з Регламенту Верховної Ради норми щодо порядку внесення та розгляду парламентом подань про надання згоди на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України».

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 вересня ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)". За відповідний закон проголосували 373 народні депутати при мінімально необхідних 300. Закон набере чинності з 1 січня. Документ скасовує положення, за якими народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність та неможливість без згоди Верховної Ради України бути притягненими до кримінальної відповідальності.