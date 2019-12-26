Життя після Brexit: економічну частину угоди з Лондоном погодили на 75% - посол України

Вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу відкриває нові перспективи для України у відносинах з цією державою, з якою Київ зараз доопрацьовує двосторонню угоду.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко.

"Щодо наших пріоритетів на наступний рік, то ми хочемо закінчити переговори про угоду. Це питання кількох місяців", - сказала Галібаренко.

За її словами, сторони прагнуть підготувати документ, який регулюватиме відносини між двома країнами на 10-20 років уперед, а також утворюватиме зону вільної торгівлі.

Посол поінформувала, що є дуже хороший прогрес в економічній частині документа - її погоджено майже на 75 відсотків. Залишилися ще політична та політично-безпекова.

Крім того, додала дипломат, ведуться переговори про візовий режим. З 2005 року громадяни Великої Британії як члена ЄС в’їжджали до України без віз. Після виходу Сполученого Королівства з ЄС - до грудня 2020 року триватиме перехідний період і діятимуть усі закони Європейського Союзу. За цей час треба прийняти рішення щодо майбутнього безвізового режиму для британців.

На переконання посла, у питаннях віз "має бути елемент взаємоповаги і взаємоприйнятності". Отже, якщо безвізовий в’їзд в Україну буде продовжено, то Київ сподівається на зустрічні кроки з боку Великої Британії.

Галібаренко наголосила, що не йдеться про безвіз для українців, але початок діалогу з про спрощення візового режиму – це те, що реально може і має бути.