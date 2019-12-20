Британський парламент підтримав Brexit-план Джонсона

Палата громад британського парламенту схвалила сьогодні законопроєкт про вихід країни з Євроспільноти.

Законопроєкт підтримали 358 депутатів, а 234 були проти, повідомляє BBC.

"Парламентарії підтримали план глави уряду Бориса Джонсона щодо виходу Великої Британії з ЄС 31 січня", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт також забороняє продовжувати понад 2020-й рік перехідний період, протягом якого Велика Британія вже не входитиме до ЄС, але ще дотримуватиметься багатьох правил спільноти.

Джонсон заявив після голосування, що країна стала "на крок ближче до виконання Brexit".

Уряд наполягає на тому, що майбутня торговельна угода з ЄС цілком може бути укладена до кінця перехідного періоду, однак критики вважають, що це не реально буде зробити у такий стислий термін.

Як відомо, вихід Британії з ЄС продовжували вже кілька разів, щоб країна могла погодити угоду з Брюсселем та уникнути «жорсткого» виходу. Останньою датою закінчення терміну виходу Великої Британії з блоку є 31 січня 2020 року.