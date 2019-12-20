Британський парламент підтримав Brexit-план Джонсона

Британський парламент підтримав Brexit-план Джонсона

Укрінформ
Палата громад британського парламенту схвалила сьогодні законопроєкт про вихід країни з Євроспільноти.

Законопроєкт підтримали 358 депутатів, а 234 були проти, повідомляє BBC.

"Парламентарії підтримали план глави уряду Бориса Джонсона щодо виходу Великої Британії з ЄС 31 січня", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт також забороняє продовжувати понад 2020-й рік перехідний період, протягом якого Велика Британія вже не входитиме до ЄС, але ще дотримуватиметься багатьох правил спільноти.

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Джонсон заявив після голосування, що країна стала "на крок ближче до виконання Brexit".

Уряд наполягає на тому, що майбутня торговельна угода з ЄС цілком може бути укладена до кінця перехідного періоду, однак критики вважають, що це не реально буде зробити у такий стислий термін.

Як відомо, вихід Британії з ЄС продовжували вже кілька разів, щоб країна могла погодити угоду з Брюсселем та уникнути «жорсткого» виходу. Останньою датою закінчення терміну виходу Великої Британії з блоку є 31 січня 2020 року.

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