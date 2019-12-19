Вихід Британії з ЄС до 31 січня є пріоритетним завданням уряду — Єлизавета II

Королева Великої Британії Єлизавета II оприлюднила урядову програму, згідно з якою Brexit до 31 січня 2020 року є пріоритетним завданням для нового уряду.

Про це вона сказала під час відкриття сесії нового парламенту, повідомляє The Telegraph.

"Пріоритетом мого уряду є виконати вихід з ЄС 31 січня", - сказала Єлизавета II.

Після цього, за словами королеви, уряд Британії намагатиметься укласти з ЄС та іншими економічно потужними державами угоду про вільну торгівлю, відповідно до інтересів Сполученого Королівства.

Серед інших пріоритетів уряду Єлизавета II виокремила збільшення фінансування Національної служби охорони здоров'я NHS, реформування імміграційної системи та інші реформи на благо країни.

Як повідомлялося, 12 грудня у Великій Британії пройшли позачергові парламентські вибори, на яких перемогу здобула Консервативна партія на чолі з чинним прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, який обіцяв за будь-яку ціну вивести Британію з ЄС.