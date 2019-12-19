Лідер Шотландії написала Джонсону - просить референдум про незалежність
Про це повідомляє Sky News.
«Нікола Стерджен написала Борису Джонсону (листа – ред.) з проханням провести повторний референдум щодо незалежності Шотландії», - йдеться у повідомленні.
Лідер Шотландської національної партії, яка здобула 47 з 59 місць у парламенті, заявила, що сьогодні опублікує документ під назвою "Право Шотландії на вибір".
Цим документом Шотландія планує вимагати передачі повноважень від британського парламенту автономному парламенту Шотландії, щоб санкціонувати новий референдум.
Виступаючи в четвер вранці, Стерджен сказала: «Здатність Шотландії реалізувати це право (на самовизначення) має значення, тому що альтернатива - це майбутнє, яке нам нав’язують і яке ми відкинули».
«Минулого тижня Шотландія чітко дала зрозуміти, що не хоче, щоб уряд консерваторів на чолі з Борисом Джонсоном вивів нас із Європейського Союзу. Це майбутнє, з яким ми зіткнемося, якщо у нас не буде можливості розглянути альтернативу у вигляді незалежності», - додала вона.
Відповідаючи на запитання, що вона зробить, якщо Джонсон скаже «ні», Стерджен сказала, що розгляне всі прийнятні варіанти.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Борис Джонсон заявив, що не дозволить провести черговий референдум про незалежність Шотландії, на чому наполягає керівництво регіону.
Фото: news.sky.com