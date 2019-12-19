Лідер Шотландії написала Джонсону - просить референдум про незалежність

Перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала прем’єру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

Про це повідомляє Sky News.

«Нікола Стерджен написала Борису Джонсону (листа – ред.) з проханням провести повторний референдум щодо незалежності Шотландії», - йдеться у повідомленні.

Лідер Шотландської національної партії, яка здобула 47 з 59 місць у парламенті, заявила, що сьогодні опублікує документ під назвою "Право Шотландії на вибір".

Цим документом Шотландія планує вимагати передачі повноважень від британського парламенту автономному парламенту Шотландії, щоб санкціонувати новий референдум.

Виступаючи в четвер вранці, Стерджен сказала: «Здатність Шотландії реалізувати це право (на самовизначення) має значення, тому що альтернатива - це майбутнє, яке нам нав’язують і яке ми відкинули».

«Минулого тижня Шотландія чітко дала зрозуміти, що не хоче, щоб уряд консерваторів на чолі з Борисом Джонсоном вивів нас із Європейського Союзу. Це майбутнє, з яким ми зіткнемося, якщо у нас не буде можливості розглянути альтернативу у вигляді незалежності», - додала вона.

Відповідаючи на запитання, що вона зробить, якщо Джонсон скаже «ні», Стерджен сказала, що розгляне всі прийнятні варіанти.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Борис Джонсон заявив, що не дозволить провести черговий референдум про незалежність Шотландії, на чому наполягає керівництво регіону.

Фото: news.sky.com