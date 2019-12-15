Стерджен заявила, що Джонсон не зможе тримати Шотландію в ув’язненні

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен попередила голову уряду Великої Британії Бориса Джонсона про те, що він не може утримувати Шотландію у складі королівства проти її волі.

Про це пише DPA.

"Шотландія не може бути ув'язнена Британією, їй потрібно дозволити провести референдум про незалежність, оскільки вона опинилася на межі виходу з Європейського Союзу проти своєї волі", - заявила Стерджен.

Шотландська національна партія, яку очолює Стерджен, йшла на вибори з гаслами нового референдуму щодо незалежності та протидії Brexit.

Це було б "підривом демократії", якби Шотландії зараз не дозволили провести голосування.

Після своєї перемоги на позачергових виборах голова уряду Британії Борис Джонсон сказав, що не допустить нового референдуму у Шотландії.

Як повідомлялося, на думку голови уряду Шотландії Ніколи Стерджен, результати парламентських виборів свідчать про те, що шотландці здобули право провести новий референдум про незалежність від Британії.

Переговори про Brexit тривали три роки, їх продовжили ще на рік. Офіційною датою виходу Великої Британії з ЄС є 31 січня 2020 року. Шотландія має намір стати самостійним членом ЄС у разі виходу Великої Британії зі складу спільноти.