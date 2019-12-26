Наталія Галібаренко, посол України у Великій Британії

За час після доленосного референдуму в Великій Британії шок від рішення країни вийти зі складу ЄС, членства в якому так прагнуть чимало країн, в тому числі наша, дещо поменшав. Але «хвилі» довкола Brexit усе ніяк не стихають, щоправда – з’явилося нарешті чітке розуміння по положеннях «розлучення».

Про те, як Brexit позначиться на двосторонніх українсько-британських відносинах, коли можна чекати на візит до Лондона на найвищому рівні, чи їдуть до нас британські туристи – в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу розповіла Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко.

КИЇВ І ЛОНДОН НАПРАЦЬОВУЮТЬ НОВУ ДОВГОСТРОКОВУ УГОДУ

- Увесь, без перебільшення, світ у захваті спостерігає за серіалом на ім'я Brexit. Країни ЄС мають зрозумілі побоювання щодо своїх подальших відносин зі Сполученим Королівством. А що вихід держави з Євросоюзу означатиме для нас, українців?

- Brexit, у будь-якому разі, вплине й на нас. Тому вже зараз ми ведемо переговори про укладення нової угоди. Тобто ідея така, щоб мати великий документ, який би охоплював різні сфери наших відносин, насамперед політичну та економічну, а також створював би зону вільної торгівлі між двома країнами.

Ми прагнемо отримати єдиний документ, який регулюватиме наші відносини, умовно, на 10-20 років уперед. Раніше це була Угода про Асоціацію, й Велика Британія як член ЄС – відповідно торгувала і співпрацювала з нами на підставі цієї угоди. Зараз Угода про Асоціацію (щодо Великобританії – ред.) перестане діяти, тому ми ведемо переговори.

Другий момент, про який ми теж весь час говоримо, – це питання візового режиму і взаємного перетину кордону. Як ви знаєте, з 2005 року громадяни Великої Британії як члена ЄС в’їжджали до нас без віз. Після виходу Сполученого Королівства з ЄС – до грудня 2020 року триватиме перехідний період і діятимуть всі закони Європейського Союзу – ми маємо прийняти рішення щодо майбутнього безвізового режиму для громадян цієї держави.

Сьогодні ми не ставимо питання про непродовження такого пільгового в’їзду. Але я вважаю, що в таких питаннях, як візи, має бути елемент взаємоповаги і взаємоприйнятності. Тобто якщо ми продовжуємо безвізовий в’їзд в Україну, то сподіваємося також на те, що Велика Британія здійснить зустрічні кроки. Я не говорю про те, що вже завтра українці зможуть взяти свої біометричні паспорти та з’їздити до Великої Британії без візи. Ми усвідомлюємо, що Brexit відбувся в тому числі й через міграційні занепокоєння британців. Тому я розумію застереження з боку офіційного Лондона і неготовність протягом тривалого часу йти на кардинальні зміни. Але початок діалогу з нами про спрощення візового режиму – це те, що реально може і має бути. Українці на це заслуговують. Ми про це весь час наголошуємо і пропонуємо різні варіанти.

- Якщо просто: Brexit обмежує нас у відносинах чи, навпаки, – відкриває для нас якісь перспективи? Чи він нічого не змінює?

- Я все ж таки бачу більше перспектив. Тобто раніше, навіть коли ми обговорювали економічну частину Угоди про Асоціацію, ми, наприклад, погоджували тарифні квоти з 28-ма країнами – й у всіх були свої певні інтереси та зауваження. Тут ми ведемо переговори один на один.

Я бачу можливість якраз у тому, що Британія хоче показати світові, що після того, як вона виходить з Європейського Союзу, країна стає ще більше глобальною, більш відкритою, більш перспективною, більш толерантною для бізнесу.

Ми просто маємо вдало цим скористатися.

ЖОДЕН БРИТАНСЬКИЙ ПРЕМ’ЄР ЩЕ НЕ БУВ З ОФІЦІЙНИМ ВІЗИТОМ В УКРАЇНІ

- Багатомісячний процес узгодження процесу Brexit, вибори, зміни урядів, загалом зосередженість британців на своїх внутрішніх проблемах – все це «підвішує» також питання двосторонніх візитів з Україною. Ми будемо чекати, коли все завершиться, чи все ж таки готуємо візит на найвищому рівні?

- Оголошення дострокових парламентських виборів у Великій Британії дещо внесло корективи до наших планів. Але в цей період ми змогли організувати візити до Великої Британії прем’єр-міністра та в рамках саміту НАТО – міністра закордонних справ України. Лондон також відвідав помічник президента Андрій Єрмак, який, зокрема, виступив на великій конференції, присвяченій Україні, у Королівському інституті міжнародних справ Chatham House.

Президент Володимир Зеленський мав дві дуже ґрунтовні телефонні бесіди з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

В Україні були британські міністри оборони та міжнародного співробітництва, державний міністр Foreign Office з питань Європи та Америки, а також інші вищі посадовці. Отже, я не можу сказати, що у нас була якась велика пауза.

Під час візитів до Лондона відбувалися різні публічні та непублічні зустрічі.

Сьогодні у нас є запрошення Джонсона президенту Володимиру Зеленському відвідати Велику Британію, і ми вже розпочали відповідні консультації з британською стороною. Переконана, що візит відбудеться ближчим часом.

- А сам прем’єр Джонсон може завітати до України? Давно у нас не приймали голів британського уряду…

- Взагалі, офіційного візиту британського прем’єра в Україну ніколи не було. В тому то й проблема. Один раз це був візит, пов’язаний із укладенням Будапештського меморандуму, але це тоді був не офіційний візит, а просто робочий.

Я розумію, що у Великої Британії зараз буде дуже багато проблем: необхідність проведення багатьох міжнародних переговорів, тому що укласти нові документи потрібно буде не тільки з Україною, а й із більшістю країн світу, включаючи таких «монстрів», як Китай, Південна Корея, Сполучені Штати, але ми чекатимемо візит прем’єр-міністра Джонсона до нас і він таке офіційне запрошення має.

До речі, коли Джонсон був міністром закордонних справ, він відвідував Україну двічі. Тому ми для нього не є terra incognita.

СОЛСБЕРІ МАВ ГЛОБАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА ПОЛІТИКУ ЛОНДОНА

- Нерідко доводиться читати, чути про те, що російські мільярдери скуповують елітні будинки у Лондоні, інших містах Великої Британії. Не всім британцям це подобається. До українських олігархів є претензії?

- Ні, немає. Мова йде про російський капітал, про російських олігархів, які не тільки ховають тут гроші, але й намагаються впливати на політичний ландшафт цієї країни, фінансуючи ті чи інші партії.

Ви знаєте, що тут було багато спекуляцій довкола публікації спеціальної доповіді про те, чи було втручання Росії в період проведення виборів та референдуму з Brexit.

Борис Джонсон пообіцяв, що ближчим часом ця доповідь буде офіційно опублікована. Він зробив свій висновок, що не бачить там чогось такого, що могло б змінити політику Великої Британії щодо Росії – вона і так зараз є дуже стриманою, а контакти – м’яко кажучи, обмежені. Це та країна, яка достатньо жорстко підтримує політику санкцій щодо Росії, яка ніколи не визнає анексію Криму та агресію на Донбасі, яка готова нам допомагати, щоб ми дійшли миру, але не за рахунок України.

- Про справу Скрипалів-Солсбері останнім часом майже не говорять. Вона якось рухається далі?

- Зрозуміло, що як така – тема пішла зі сторінок ЗМІ. Велика Британія дотримується правила невтручання у приватне життя людей, які постраждали. Йдеться про дочку і батька Скрипалів.

Але тема не зникає зовсім. Британія дуже сильно змінила свою політику щодо Москви. Це видно на багатьох рівнях. Зокрема, неабияка увага приділяється протидії різним диверсіям та кібератакам із боку Росії. Взагалі цей випадок справив глобальний вплив на політику Великої Британії в цілому.

УКРАЇНСЬКІ ІТ-ШНИКИ ВРАЖАЮТЬ

- Скільки наших громадян живе, працює та вчиться у Великої Британії?

- Важко точно сказати, тому що таку статистику неможливо вести. Не всі, хто приїжджають, стають на консульський облік.

Приблизно ми говоримо про 40 тисяч людей. На консульському обліку стоїть близько 1500. Але це не відображає реальної цифри, тому що по обсягу тих консульських дій, які ми здійснюємо, ми говоримо десь приблизно про цю цифру (40 тис.).

- Де переважно працюють наші люди в Британії?

- Багато де. Дуже багато: звичайно, в будівельному бізнесі, в сфері обслуговування.

До речі, серед співробітників Європейського банку реконструкції та розвитку одна з найбільших «громад», яка представляє інші країни, – це якраз українці. Це дуже гарний показник, який говорить про те, що молодь наша дуже талановита, виграє на конкурсах і переходить на дуже перспективну роботу.

- Щодо молоді. Британія – привабливе місце для отримання вищої освіти…

- Звичайно, престижне. Але дороге.

- Яким є, станом на сьогодні, двосторонній товарообіг між нашими країнами?

- У нас товарообіг зараз становить приблизно 2,5 мільярда доларів США.

Позитив – у тому, що ми змогли подолати за ці роки те падіння, яке у нас було в 2014 році. Коли почалася війна в Україні, у нас було падіння майже на 27 відсотків одразу за 1 рік, але потім товарообіг поступово вдалося відновити.

Дуже гарно зростають інвестиції. По факту, Велика Британія зараз входить у десятку найбільших інвесторів в Україну.

Позитивний момент, який я відзначаю, принаймні за минулі 2 роки, – це зростання якраз сектору IТ. Він зараз починає відігравати досить таки вагому роль. Коли ми проводили у Лондоні IT-шоу, ми побачили безпрецедентний інтерес із боку Британії й міжнародних компаній, які дуже добре знають про наші винаходи і про наш розвиток, дуже добре володіють інформацією, що стосується їхньої сфери.

- Британські туристи до нас їздять?

- Дуже активно. Це як молодь, так і люди старшого віку, які, як відомо, є дуже вибіркові й дуже уважні в своїх туристичних маршрутах. Неабиякою популярністю користуються Київ, Львів, Одеса. Наприклад, за результатами 9 місяців цього року, кількість іноземних туристів у Києві зросла на 27% – і шосту сходинку посіли відвідувачі з Туманного Альбіону. Тому, я думаю, що ми рухаємося у правильному напрямі. Треба, звичайно, більше себе популяризувати, тому що у нас є багато чого, що можемо показати британцям.

- Якими є загалом наші пріоритети в двосторонніх відносинах на ближчий час?

- Щодо наших пріоритетів на наступний рік, то ми хочемо закінчити переговори про угоду. Це пріоритет і це питання кількох місяців.

У нас дуже хороший прогрес в економічній частині: ми погодили майже на 75 відсотків економічну частину. Залишилися політична та політично-безпекова. І, в принципі, ми будемо на фінішній прямій.

Хотілося б доброго розуміння також по візовому режиму, адже дуже багато нарікань, багато скарг. Не буду приховувати, для нас це велика проблема.

Ольга Танасійчук, Берлін

Фото Вадима Грига