Комітет ВР вирішив, до котрої години розглядатиме поправки щодо ринку землі

Комітет ВР вирішив, до котрої години розглядатиме поправки щодо ринку землі

Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики розглядатиме поправки до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" до 0:30 годин.

Відповідну пропозицію голови комітету Миколи Сольського підтримали більшість членів комітету на засіданні в середу пізно ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

"Колеги, є пропозиція щодо того, щоб ми сьогодні пропрацювали ще годину до опів на першу і закінчили сьогоднішній комітет", - оголосив пропозицію Сольський.

Рішення підтримали 16 членів комітету. 

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Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданні в середу, 18 грудня розпочав розгляд поправок до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Раніше повідомлялося, що засідання комітету проходить у конференцзалі Верховної Ради. Захід відкритий для журналістів. Проте на засіданні комітету відсутні представники громадськості. Журналістів пускають лише за наявності редакційних посвідчень. На засіданні присутні члени аграрного комітету, а також народні депутати, які є авторами поправок до законопроєкту №2178-10.

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Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни та особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

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