Тимошенко готує подання в ДБР і НАБУ проти голови аграрного комітету

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко готує подання в Державне бюро розслідувань і Національне антикорупційне бюро проти керівника комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського.

Про це Тимошенко повідомила під час засідання аграрного комітету в середу ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щойно ми збирали інтелектуальну групу нашої команди. Ми готуємо за ніч подання в ДБР, в НАБУ. І ми завтра будемо під камери подавати порушення кримінальної справи проти голови комітету", - сказала Тимошенко.

Крім того, лідерка "Батьківщини" поінформувала, що у четвер зранку аграрні асоціації "оголосили 12-годинну мобілізацію" і планують "безстрокове блокування ключових автомагістралей країни".

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданні в середу, 18 грудня розпочав розгляд поправок до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Згідно з рішенням комітету, регламент розгляду поправок передбачає виділення 30 секунд для доповіді автора поправки, і не передбачено запитань до доповідачів. Нардепи від фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та Вадим Івченко заявили, що такий розгляд є неприпустимим, і зауважили, що порівняльну таблицю депутати отримали під час засідання. Згідно з Регламентом ВР, парламентарії мають її отримувати за день до засідання у випадку позачергового засідання комітету та за три дні у випадку чергового засідання. Член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська заявила, що деякі важливі правки не враховано. Проте голова комітету Микола Сольський заперечив і зауважив, що процедура розгляду відбувається згідно з рішенням комітету, яке було ухвалене на початку засідання.

Раніше повідомлялося, що засідання комітету проходить у конференцзалі Верховної Ради. Захід відкритий для журналістів. Проте на засіданні комітету відсутні представники громадськості. Журналістів пускають лише за наявності редакційних посвідчень. На засіданні присутні члени аграрного комітету, а також народні депутати, які є авторами поправок до законопроєкту №2178-10.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.