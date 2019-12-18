На засіданні аграрного комітету сталася штовханина, Сольський оголосив перерву

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики сталася штовханина між членом фракції "Опозиційна платформа – За життя" і народними депутатами від "Слуги народу".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Комітет розглядає поправки до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Після 20-хвилинної перерви, яка була оголошена о 22 годині, народні депутати від фракції ОПЗЖ запропонували голові комітету Миколі Сольському встановити дедлайн розгляду поправок в середу ввечері. Сольський поставив пропозицію на голосування, однак члени комітету її не підтримали. Після цього комітет продовжив розгляд поправок до законопроєкту №2148-10 під крики "ганьба" членів фракції "Батьківщина" і ОПЗЖ.

Опозиційні народні депутати зібралися навколо голови комітету і стали вимагати завершити засідання. Під час цього між депутатами від опозиційних фракцій і депутатами від "Слуги народу" сталася штовханина. Конфлікт стався між членом ОПЗЖ Іллею Кивою і депутатом від "Слуги народу" Андрієм Мотовиловцем. Після цього Кива почав штовхати Мотовиловця. У сутичку втрутилися інші народні депутати, колега Киви по фракції Нестор Шуфрич намагався його заспокоїти.

Після цього голова комітету Микола Сольський оголосив перерву в засіданні комітету на 15 хвилин і попросив депутатів розійтися.

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Станом на 22:35 Комітет з питань аграрної та земелної політики розглянув 171 поправку з-понад 4500.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданні в середу, 18 грудня розпочав розгляд поправок до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Згідно з рішенням комітету, регламент розгляду поправок передбачає виділення 30 секунд для доповіді автора поправки, запитань до доповідачів не передбачено. Нардепи від фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та Вадим Івченко заявили, що такий розгляд є неприпустимим і зауважили, що порівняльну таблицю депутати отримали під час засідання. Згідно з Регламентом ВР, парламентарії мають її отримувати за день до засідання у випадку позачергового засідання комітету та за три дні у випадку чергового засідання. Член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська заявила, що деякі важливі правки не враховано. Проте голова комітету Микола Сольський йому заперечив і зауважив, що процедура розгляду відбувається згідно з рішенням комітету, яке було ухвалене на початку засідання.

Раніше повідомлялося, що засідання комітету проходить у конференцзалі Верховної Ради. Захід відкритий для журналістів, проте на засіданні комітету відсутні представники громадськості. Журналістів пускають лише за наявності редакційних посвідчень. На засіданні присутні члени аграрного комітету, а також народні депутати, які є авторами поправок до законопроєкту №2178-10.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.