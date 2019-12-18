Аграрний комітет Ради взявся за “земельні” поправки

Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики почав розглядати поправки до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, депутати розпочали розгляд після півторагодинної перерви, яка була оголошена для внесення додаткових поправок до порівняльної таблиці законопроєкту.

За рішенням комітету, регламент розгляду поправок передбачає 30 секунд для доповіді автора поправки і не передбачає запитань. Голова фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко та депутат цієї фракції Вадим Івченко заявили про неприпустимість такого розгляду. Івченко також наголосив, що порівняльну таблицю депутати отримали під час засідання, а згідно з Регламентом ВР, мали би отримати її за день до засідання у разі проведення позачергового засідання комітету або ж за три дні - перед черговим засіданням.

На це голова комітету Микола Сольський відказав, що розгляд відбувається згідно з рішенням комітету, яке було ухвалене на початку засідання.

Засідання комітету проходить у конференцзалі Верховної Ради. Захід відкритий для журналістів. Проте на засіданні комітету відсутні представники громадськості. Журналістів пускають лише за редакційними посвідченнями. На засіданні присутні члени аграрного комітету, а також народні депутати, які є авторами поправок до законопроєкту 2178-10.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 листопада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.