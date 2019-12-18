Арахамія під Радою поспілкувався із

Арахамія під Радою поспілкувався із "земельними" протестувальниками

Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поспілкувався із протестувальниками під будівлею Верховної Ради щодо питань, пов'язаних із ринком землі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Керівник парламентської фракції та учасники акції неподалік одної із сцен на площі Конституції сперечалися щодо різних питань, пов'язаних із ринком землі, зокрема про референдум з цього питання.

Лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький запропонував Арахамії провести у січні референдум щодо ринку землі.

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Депутат, у свою чергу, повідомив мітингувальникам, що правки до "земельного" законопроєкту розглядатиме Аграрний комітет: "Подивимося, скільки правок вони спроможні за день розглядати”.

Після цього Арахамія пішов, за його словами, на засідання комітету. Услід йому протестувальники кричали "Ганьба", "Банду геть".

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Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня пройшло кілька масових акцій, зокрема проти ринку землі, щодо автомобілів з єврономерами і на підтримку законопроєктів, які стосуються Трудового кодексу.

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У середу, 18 грудня, мітинг проти ринку землі продовжився під стінами Верховної Ради.

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