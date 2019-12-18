МВС: у сутичках під Радою постраждали 23 правоохоронців

Під час сутичок біля Верховної Ради 17 грудня постраждали 23 правоохоронців.

Про це 18 грудня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує пресслужба МВС.

«За минулу добу, 17 грудня, під час масових акцій, постраждало 23 правоохоронці – 17 поліцейських та шестеро гвардійців. 12 поліцейських та п’ятеро гвардійців доставлено до медичних закладів. Офіцер-гвардієць наразі перебуває у тяжкому стані», - сказав Яровий.

Перший заступник міністра внутрішніх справ додав, що також до медиків звернулося 11 громадян, серед них один журналіст.

Він зазначив, що наразі у столиці продовжуються масові заходи за участю великої кількості громадян.

"Згідно з поданими заявками, організатори взяли на себе зобов'язання не порушувати громадський порядок та провести мирне зібрання. Окремо звертаю увагу керівників громадських організації на необхідність дотримання задекларованих зобов’язань щодо правил поведінки під час акції. При цьому кожен організатор заходу має пам’ятати, що жоден політичний лозунг не вартий здоров’я та життя людини», – підкреслив Яровий.

Читайте також: Під Радою знову збирається мітинг проти ринку землі

У свою чергу, поліцейські, нацгвардійці і рятувальники продовжують нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи публічний порядок та право громадян на мирний протест, додав перший заступник міністра.

Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня пройшло кілька масових акцій, під час яких виникли сутички.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.