Зеленський про скасований показ "Слуги народу" в РФ: Це інформаційна помилка

Президент Вододимир Зеленський був здивований, що російський телеканал ТНТ взяв до показу серіал "Слуга народу" та жартома порівняв серіал із ядерною зброєю.

Про це він розповів в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже жалкую, тому що це одна зі стратегій. Ви знаєте, що у когось є ядерна зброя, а у когось є "Слуга народу", - відповів Зеленський на запитання, чи шкодує, що серіал вже зняли з показу на телеканалі ТНТ.

Водночас він зауважив, що був здивований тим, що ТНТ взяв права на показ серіалу у шведської компанії, яка, за його словами, із 2012 року купує всі права на рейтинговий продукт "Студії Квартал 95". Він також згадав, кілька років тому телеканал "Дождь" уже звертався з проханням про отримання прав на показ "Слуги народу", але "зупинили цей діалог".

"У цілому, мені здається, що це інформаційна велика помилка телеканалу чи влади, чи тієї частини влади, яка керує інформаційною політикою в Росії, тому що показати дві серії, краще було не показувати, адже показали дві серії й тепер всі люди, які мали можливість подивитися ці дві серії, точно подивляться в YouTube", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, російський телеканал ТНТ 11 грудня оголосив про початок показу серіалу "Слуга народу", головну роль в якому виконав чинний президент України Володимир Зеленський.

Пізніше ТНТ вирізав із першої серії серіалу жарт про президента РФ Володимира Путіна і в той же день скасував показ наступних серій.

У ТНТ пояснили, що не збиралися показувати в ефірі більше трьох серій. Мовляв, показ перших серій був "маркетинговим ходом з підвищення упізнаваності платформи". Решту серіалу покажуть у мережі.

Фото: president.gov.ua