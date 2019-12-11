Російський канал зняв з показу серіал "Слуга народу" із Зеленським у головній ролі

Російський розважальний телеканал ТНТ зняв із показу серіал "Слуга народу", головну роль в якому виконав чинний український президент Володимир Зеленський.

Як переконують представники мовника (ТНТ входить до складу холдингу "Газпром медіа") у коментарі російському виданню "Ведомости", вони взагалі не планували в ефірі показувати серіал повністю, а лише перших три серії.

Власне перших три серії й вийшли в ефір увечері 11 грудня. Раніше у телепрограмі було зазначено, що продовження серіалу виходитиме в ефірі ТНТ з 19.00 до 20.30 12 та 13 грудня. Тепер у цей час покажуть серіали "Інтерни" та "СашаТаня".

На ТНТ запевняють, весь перший сезон можна буде переглянути на платному онлайн-кінотеатрі PREMIER. Буцімто саме там вони й планували його показувати спершу. Анонс ТНТ про щоденний показ "Слуги народу" в ефірі представник каналу назвав "маркетинговим ходом з підвищення впізнаванності платформи". Доступним "Слуга народу" на платформі PREMIER повинен стати з 12 грудня, проте увечері 11 грудня жодних згадок про серіал там не було.

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Нагадаємо: раніше російський телеканал ТНТ вирізав із першої серії серіалу «Слуга народу» жарт про президента РФ Володимира Путіна. За сюжетом новообраний президент України Василь Голобородько, роль якого виконує Зеленський, вибирає дорогий годинник і костюм, належні йому за статусом. Прем'єр-міністр підказує, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot, вимовляючи її назву як «Хубло». Герой Зеленського дивується: «Путін - Хубло?».