Російський канал покаже серіал із Зеленським у головній ролі

Російський телеканал ТНТ 11 грудня розпочинає показ серіалу "Слуга народу", головну роль в якому виконав чинний президент України Володимир Зеленський.

Про це пише ТАСС.

ТНТ запустить серіал через два дні після першої особистої зустрічі Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо: студія Квартал-95 зняла серіал Слуга народу з Володимиром Зеленським у головній ролі, там він грав простого вчителя, який став президентом. Його транслювали на телеканалі 1+1 з 2015 року.

Раніше права на трансляцію серіалу купили естонський телеканал ETV+, казахський "31 канал". У 2016 р. права на його показ купив Netflix.

Студія "Квартал-95", за даними ЗМІ, продовжує працювати в Росії, хоча Зеленський формально залишив проєкт — його ім'я виключили зі списку засновників. Крім того, "Яндекс", і "Кинопоиск" з 2017 року включені у список компаній, що підпадають під санкції за вторгнення Росії в Україну, ведення бойових дій на Донбасі та окупацію Криму.