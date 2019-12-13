Зеленський запевняє, що не давав спецінтерв'ю телеканалу "Россия"

Президент Володимир Зеленський запевнив, що не давав спеціальне інтерв'ю телеканалу "Россия", але в коридорах "нормандського саміту" давав коментарі ЗМІ з різних країн.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я прочитав про це. Я не давав інтерв'ю телеканалу "Россия". Чесно кажучи, у нас був преспідхід на вулиці біля готелю в Парижі після "нормандської зустрічі" о 1.30. Уночі це було, і так, одна журналістка щось запитала мене, я їй щось відповів у коридорі. Отаке інтерв'ю", - зазначив Зеленський.

Водночас він додав, що тоді там було "багато журналістів з різних країн".

Раніше російські ЗМІ повідомили, що телеканал "Россия" покаже інтерв'ю з українським президентом Володимиром Зеленським 15 грудня у програмі "Москва. Кремль. Путін".

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулась зустріч у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілись лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

Фото: twitter.com/APUkraine