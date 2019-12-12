Зеленський підтвердив, що дійсно потис руку Путіну

Президент Володимир Зеленський відзначив потужну підтримку в Парижі під час "нормандського саміту" з боку Франції та Німеччини й підтвердив, що дійсно потис руку Володимиру Путіну.

Про це він розповів в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я відчував потужну підтримку з боку Німеччини, пані Меркель, і з боку Франції. Дуже вдячний їм, вони дійсно нас підтримували дуже сильно", - сказав Зеленський.

Водночас, характеризуючи президента Росії Володимира Путіна, він назвав його "непростою і складною людиною".

"Я точно зрозумів, що у нас розпочався діалог, ми можемо домовлятися. Це буде не швидко, але це буде", - поділився Президент враженнями від зустрічі з Путіним.

Зеленський підтвердив, що у Парижі потис руку російському президенту.

"Так. Як можна по-іншому зустрічатися на вищому рівні, як можна без цього розпочати діалог, як можна про щось домовлятися, а найголовніше - не просто на словах, а вирішувати питання", - відповів він на запитання, чи подав руку Путіну.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулась зустріч у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілись лідери України, Росії, Німеччини та Франції.