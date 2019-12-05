Яценюк вважає тимчасовим, що він іще не був Президентом

Експрем’єр, засновник Фонду “Відкрий Україну”, Арсеній Яценюк заявив, що був уже на всіх посадах, крім одного офісу — офісу Президента України. Але це, за його словами, тимчасово.

Про це він сказав під час практичного уроку в рамках Безпекового форуму молодих лідерів у Львові.

“Я як людина, яка була повсюди, крім одного офісу — офісу Президента України, але це тимчасово, а на всіх інших посадах був...”,- пожартував Яценюк.

На запитання кореспондента Укрінформу, чи не має Форум прицілу на майбутні вибори, експрем'єр заявив, що Форум не має нічого спільного з політикою особистості, він має спільне із політикою держави.

“В мене очікування не від Форуму, в мене очікування від молоді. Кажуть, що молодь — це майбутнє, а я кажу, що молодь — це сьогоднішнє. А для того, щоб вони стали сильним майбутнім, потрібні такі зустрічі ”,- сказав Яценюк.

Як повідомлялося, у Львові відбувся Безпековий форум молодих лідерів, участь у якому взяли 100 переможців конкурсу із західних областей України. Це — юнаки і дівчата віком 18-28 років, які досягли значних успіхів у навчанні, політиці, державному секторі, суспільній діяльності, у сфері міжнародних відносин; мають активну громадянську позицію; добре орієнтуються в питаннях державотворення, міжнародних відносин, міжнародної безпеки.