Яценюк вважає тимчасовим, що він іще не був Президентом

Яценюк вважає тимчасовим, що він іще не був Президентом

Укрінформ
Експрем’єр, засновник Фонду “Відкрий Україну”, Арсеній Яценюк заявив, що був уже на всіх посадах, крім одного офісу — офісу Президента України. Але це, за його словами, тимчасово.

Про це він сказав під час практичного уроку в рамках Безпекового форуму молодих лідерів у Львові.

“Я як людина, яка була повсюди, крім одного офісу — офісу Президента України, але це тимчасово, а на всіх інших посадах був...”,- пожартував Яценюк.

На запитання кореспондента Укрінформу, чи не має Форум прицілу на майбутні вибори, експрем'єр заявив, що Форум не має нічого спільного з політикою особистості, він має спільне із політикою держави.

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“В мене очікування не від Форуму, в мене очікування від молоді. Кажуть, що молодь — це майбутнє, а я кажу, що молодь — це сьогоднішнє. А для того, щоб вони стали сильним майбутнім, потрібні такі зустрічі ”,- сказав Яценюк.

Як повідомлялося, у Львові відбувся Безпековий форум молодих лідерів, участь у якому взяли 100 переможців конкурсу із західних областей України. Це — юнаки і дівчата віком 18-28 років, які досягли значних успіхів у навчанні, політиці, державному секторі, суспільній діяльності, у сфері міжнародних відносин; мають активну громадянську позицію; добре орієнтуються в питаннях державотворення, міжнародних відносин, міжнародної безпеки.

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