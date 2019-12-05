США знову нагадали Кремлю про Мінські угоди

Сполучені Штати закликають РФ виконати свої зобов’язання, взяті в рамках Мінських домовленостей, та припинити агресію проти України.

На цьому наголосив виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер під час 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми підтримуємо саміт в "нормандському форматі", що очікується наступного понеділка в Парижі, та сподіваємося, що його результати наблизять нас до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Напередодні цих переговорів ми знову закликаємо Росію виконати свої Мінські зобов’язання від 2014 та 2015 року та припинити невмотивовану агресію проти свого сусіда", - заявив він.

Представник Держдепу США додав, що "політичні аспекти Мінських домовленостей, як і будь-яких інших майбутніх домовленостей, можуть бути виконані лише після того, як це дозволятимуть безпекові умови".

У своєму виступі Рікер нагадав, що з 2014 року через російську агресію загинули понад 13 тисяч українських громадян, понад 1 млн осіб змушені були залишити свої домівки.

"Я щойно повернувся з України, яку запевнив у підтримці з боку США. Адміністрація Президента Зеленського втілили важливі внутрішні реформи і вживає кроки з активізації мирного процесу на сході України. Ми вітаємо нещодавнє розведення сил в Петрівському, Станиці Луганській та Золотому", - заявив він.

Виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії також підкреслив, що європейське безпекове середовище "серйозно вражене недовірою і важкими конфліктами". "Це - результат дій однієї-єдиної держави-учасниці ОБСЄ, яка порушує ключові принципи, якими керується ця організація протягом десятків років – Росії. На цій зустрічі наш посил має бути чіткий – ми наполягаємо на тому, щоб держави дотримувалися зобов’язань, які вони на себе взяли – як стосовно інших країн, так і щодо свого населення", - заявив американський високопоставлений дипломат.