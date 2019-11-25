Децентралізація: законопроєкт від Зеленського очікують у ВР наступного місяця

Президент України Володимир Зеленський може в середині грудня 2019 року внести до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Конституції України в частині адміністративно-територіального устрою держави.

Про це Укрінформу повідомив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін (фракція "Слуга народу").

"У середині грудня, сподіваюсь, Президент внесене відповідний законопроєкт", — зазначив депутат.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов під час публічної презентації змін до Основного Закону та пріоритетів уряду стосовно реформування місцевого самоврядування, що відбулася в Києві, поінформував, що глава держави Володимир Зеленський підтримує проєкт змін до Конституції у частині децентралізації, ухвалення якого має стати завершенням реформи децентралізації владних повноважень.