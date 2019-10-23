Зеленський підтримує зміни до Конституції щодо децентралізації — ОП

Президент Володимир Зеленський підтримує проєкт змін до Конституції у частині децентралізації, ухвалення якого має стати завершенням реформи децентралізації владних повноважень.

Про це заявив перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов під час публічної презентації змін до Основного Закону та пріоритетів уряду стосовно реформування місцевого самоврядування, що відбулася в Києві, повідомляється на сайті глави держави.

«Раніше ми часто чули, що реформи мають бути болючими й тривати довго. Зараз у країни є шанс завершити справжню децентралізацію владних повноважень за новим адміністративно-територіальним устроєм. Показати, що реформи мають бути з думкою про людей, можуть бути реалізовані у чіткі та зрозумілі терміни, давати конкретні результати», – сказав Трофімов.

За його словами, Президент підтримує зміни до Конституції, які мають на меті наблизити владу людей.

Він також запевнив, що реформа місцевого самоврядування, її закріплення в Конституції дасть змогу людям у всій країні отримати можливість для поліпшення добробуту.

«Це значить, що публічні послуги мають стати ближчими, а медицина та освіта – якісними й доступнішими», – пояснив заступник керівника ОП.

Трофімов підкреслив, що зазначені конституційні зміни стануть завершенням децентралізації в Україні.

«Дати можливість громадам вирішувати питання своєї життєдіяльності та мати інструменти для подолання бідності – саме це є головним завданням завершення реформи децентралізації», – констатував він.

Як зазначалося під час презентації, проєкт змін до Основного Закону наразі опрацьовує Комісія з правових питань при Президентові України. Серед основних ідей: запровадження трирівневої системи адміністративно-територіального устрою (громада-округ-регіон), побудова місцевого самоврядування на основі принципів повсюдності та фінансової самодостатності. Громада – основа, замість районів запроваджується округ, який складатиметься з громад. Місцеві адміністрації буде ліквідовано, на рівні округів працюватимуть префекти, які будуть держслужбовцями й по суті представлятимуть державу. Основний принцип: громадам – влада, країні – контроль.

Разом із зазначеними змінами напрацьовуватимуться й законопроєкти, які стосуються децентралізації.

Очікується, що проєкт конституційних змін буде спрямований до Конституційного Суду України вже на поточній сесії Верховної Ради. Якщо парламент підтримає згадані зміни, на їхнє запровадження пропонується передбачити перехідний період.

Фото: Офіс Президента