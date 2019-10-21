Від успішності громад залежить конкурентоспроможність України - Мінрегіон

Від успішності громад та спроможності забезпечити комфортний рівень життя людей залежить конкурентоспроможність України в світі.

Про це під час конференції "Зелена інфраструктура для громад" у Києві розповів перший заступник міністра розвитку громад та територій України Дмитро Живицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наше міністерство недарма змінило свою назву і в нову назву ми заклали нову парадигму роботи міністерства і уряду. Тепер ми Міністерство розвитку громад та територій. Першочергове і ключове завдання та ключовий акцент в Україні є розвиток громад. Від того, наскільки успішними будуть громади, наскільки вони будуть конкурентоспроможними в глобальному світі, від того наскільки вони зможуть розвиватися і забезпечувати комфортне життя та високий рівень добробуту звичайної української родини, буде залежати конкурентоспроможність України в світі", - сказав Живицький.

Він додав, що реформа децентралізації та інші реформи, які відбуваються в нашій країні, покликані змінити життя звичайних українців, підходи, комунікацію та координацію між бізнесом, владою і активною громадськістю.

Урядовець зауважив, що конкурентоспроможність громад залежить від того, наскільки буде комфортна територія, від можливостей людей в конкретній громаді розвиватися культурно, в бізнесі, спорті й інших напрямках.

Конференцію організувала Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Програма співпрацює з Міністерством розвитку громад та територій України заради формування багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Спільно з Програмою «U-LEAD з Європою» конференцію організували проєкт GIZ «Покращення якості послуг в сфері управління відходами в ОТГ», проєкт GIZ зі сталої мобільності, проєкт GIZ «Енергоефективність у громадах ІІ», Школа CANactions та Центр розвитку інновацій.