«U-LEAD з Європою» підтримуватиме реформу децентралізації - директор Програми

Програма «U-LEAD з Європою» продовжуватиме працювати в Україні, щоб підтримувати реформу децентралізації і зробити громади процвітаючими.

Про це сказав директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ Бастіан Файгель під час конференції "Зелена інфраструктура для громад" у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Програма продовжуватиме працювати на регіональному, національному та місцевому рівнях і спрямовуватиметься на те, щоб зробити громади процвітаючим та сприятливим середовищем на користь усіх громадян України", - сказав він.

Конференцію організувала Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Бюджет Програми на 2016-2020 роки становить 102 млн євро. Програма співпрацює з Міністерством розвитку громад та територій України заради формування багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Спільно з Програмою «U-LEAD з Європою» конференцію організували проєкт GIZ «Покращення якості послуг в сфері управління відходами в ОТГ», проєкт GIZ зі сталої мобільності, проєкт GIZ «Енергоефективність у громадах ІІ», Школа CANactions та Центр розвитку інновацій.