ЄС вже надала €102 млн на децентралізацію - Куне

Центральна влада України має забезпечити чесну конкуренцію між громадами при розподілі ресурсів.

Про це сказав перший секретар Представництва ЄС в Україні, керівник відділу "Економічна співпраця, соціальний та регіональний розвиток" Фредерік Куне під час конференції "Зелена інфраструктура для громад" у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найголовніше завдання для центральної влади - створити умови для рівної та чесної конкуренції між громадами... Необхідно створювати рамкові умови, щоб не було політичного впливу на розподіл ресурсів. Як тільки розподіл ресурсів стає політичним, то автоматично переваги може отримати той, у кого кращі "зв'язки" з губернатором,чи з депутатами". І це погіршує конкуренцію", - сказав він.

Крім того, Куне запевнив, що ЄС вже надала 102 млн євро на децентралізацію і продовжуватиме інвестувати у розвиток реформи децентралізації, а програма «U-LEAD з Європою» є однією з найбільших, яку коли-небудь підтримували донори.

"ЄС спільно з донорами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією вже надали 102 мільйони євро на підтримку процесу децентралізації і продовжуватимуть інвестувати у розвиток реформи. Щодо реформ місцевого самоврядування та територіальної організації влади, «U-LEAD з Європою» є однією з найбільших програм, яку коли-небудь підтримували донори", - сказав він.

Також Куне звернув увагу, що зелена інфраструктура дійсно важлива для громад, саме у цій сфері муніципалітети повинні бути наділені більшими повноваженнями і ресурсами для прийняття рішень.

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Конференцію організувала Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Бюджет Програми на 2016-2020 роки становить 102 млн євро. Програма співпрацює з Міністерством розвитку громад та територій України заради формування багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Спільно з Програмою «U-LEAD з Європою» конференцію організували проєкт GIZ «Покращення якості послуг в сфері управління відходами в ОТГ», проєкт GIZ зі сталої мобільності, проєкт GIZ «Енергоефективність у громадах ІІ», Школа CANactions та Центр розвитку інновацій.