На Дніпропетровщині опорні школи створять майже в кожній громаді

На Дніпропетровщині розширять мережу опорних шкіл. Їх планують створити майже в кожній громаді області, яких нині вже 70.

Про це йшлося на брифінгу міністра освіти і науки України Ганни Новосад, яка перебуває в регіоні з робочою поїздкою, та голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Бондаренка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Надважлива частина нашої спільної роботи – побудова ефективної мережі шкіл. На Дніпропетровщині вже 46 опорних закладів. Але в контексті завершення децентралізації область має амбітні плани з облаштування додаткових опорних шкіл. Ми зі своєї сторони будемо максимально фінансово підтримувати наповнення освітнього простору», – зазначила Новосад.

За словами Бондаренка, очікується, що вже до кінця нинішнього року в області буде створено не менше 92 ОТГ, відповідно в кожній має бути створена опорна школа. В ОДА визначать оптимальну їх кількість з врахуванням логістики. На умовах співфінансування буде створено новий освітянський простір та додаткові опорні школи.

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«Зараз ми визначаємо оптимальну кількість таких закладів і необхідне фінансування, аби облаштувати в них сучасні умови. Будемо створювати діджитал-мапу опорних шкіл з оптимізацією логістики. Якщо потрібно, організуємо додаткові маршрути шкільних автобусів, аби підвозити дітей», - сказав голова ОДА.

Він додав, що облаштовуватимуть опорні школи на умовах співфінансування – силами обласного бюджету та бюджетів громад.

Фото: dniprograd.org