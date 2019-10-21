В Іллінецькій ОТГ почали виробляти тротуарну плитку зі сміття

В Іллінецькій ОТГ, що на Вінниччині, розпочали виробництво тротуарної плитки зі сміття.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Іллінецькій ОТГ.

«Сьогодні плануємо випустити першу партію тротуарної плитки зі сміття. На реалізацію цього проєкту були залучені кошти як з місцевого, так і з обласного бюджетів. На сьогодні реалізовано щонайменше 7 мільйонів гривень. Купили устаткування, яке вже було у використанні, за 800 тисяч грн – це два преси, агломератор для дроблення плівки, термошнекозмішувальна машина, форми, автоматика і засоби захисту, сушарки, бетонозмішуювач тощо. Проєктна потужність заводу дозволяє за одну зміну (а це вісім годин) виготовити 50 квадратних метрів тротуарної плитки», - розповів перший заступник голови Іллінецької ОТГ Олег Дмитрик.

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За його словами, сировину для виготовлення плитки мінізаводу з переробки полімерних матеріалів постачає сміттєсортувальна станція, яку в ОТГ встановили минулого року. Вона обслуговує населені пункти Іллінецької та Дашівської об’єданих громад і Оратівського та Немирівського районів.

Впродовж тижня підприємство працювало у тестовому режимі, налагоджуючи переробку пластикових пляшок, плівки та каністр на кольорову тротуарну плитку та бордюри під маркою «Старе місто». Вироблятимуть плитку для власних потреб – вимостять пішохідні зони у всіх 24 населених пунктах Іллінецької ОТГ.

У громаді цей проєкт планують розвивати, доустаткувавши підприємство обладнанням для миття і переробки ПЕТ-пляшок та виробництва піщаної плитки.

Фото з відкритих джерел