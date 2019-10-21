У Коломийській тергромаді висадять 200 дерев гінкго

В Івано-Франківській області, у місті Коломия, висадять 150 саджанців гінкго, ще 50 - передадуть для сіл Коломийської ОТГ.

Про це повідомляє Коломийська міська рада.

«Наступної п'ятниці, 25 жовтня, у парку Шевченка висадять 150 дерев гінкго. Ще 50 саджанців передадуть селам нашої ОТГ: Воскресінцям, Шепарівцям, Іванівцям, Товмачику та Саджавці. По 10 – на кожне село. Їх висадимо у центрі сіл», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саджанці Коломиї подарував місцевий активіст Володимир Бондаренко, який вже не перший рік займається зеленим господарством. Рослини пророщував сам із насіння, зараз саджанцям 5 років.

Нині у коломийському міському парку ім. К. Трильовського росте реліктове гінкго, вік якого сягає 150 років. Щоосені місцеві жителі «полюють» на його цілющі листки. Найціннішими для людей є зелені, зібрані з дерева перед заморозками. Саме з них виготовляють бальзами та піґулки для покращення роботи серцево-судинної системи.

Гінкго (Ginkgo) — рід вельми незвичних, унікальних, листопадних голонасінних рослин. «Гінкго» з китайської означає «качині лапки», бо листя дерева нагадують їх за формою. Деякі дерева гінкго сягають до 2500 років. Зазвичай мають добре розвинену кореневу систему, стійкі до сильних вітрів і снігових заметів.