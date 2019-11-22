Кулеба та Лінкявічюс обговорили підготовку візиту Президента України до Литви

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом проєкти підтримки України та майбутній візит до Вільнюса Президента України Володимира Зеленського.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Зі справжнім другом України Лінкявічюсом ми обговорювали: відносини Україна — Литва, проєкти підтримки України; візит Президента Зеленського до Литви на наступному тижні; Конференцію з питань реформ в Україні у липні у липні 2020 року в Литві — чудову платформу для розробки "дорожньої карти" українських реформ", - написав Кулеба.

Литва надає велику підтримку Україні: від ремонту школи в Авдіївці та консультацій щодо реформ до безумовної підтримки в ЄС і НАТО та розробки «Нового європейського плану для України». Подякував за це спікеру Сеймаса Литви @PranckietisV. Дружба наших країн — особлива!

pic.twitter.com/AkCzaxQ9a4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 22 листопада 2019 р.

Він також поінформував, що під час зустрічі із спікером Сеймаса Литви Вікторасом Пранцкєтісом подякував за велику підтримку, яку Литва надає Україні: від ремонту школи в Авдіївці та консультацій щодо реформ до безумовної підтримки в ЄС і НАТО та розробки «Нового європейського плану для України».

Як повідомляв у Facebook Офіс віцепрем'єра, до програми візиту Кулеби у Литву також входять участь у церемонії перепоховання останків лідерів «Січневого повстання» 1863-1864 рр., проведення низки двосторонніх зустрічей, відвідання Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки та Національного центру кібернетичної безпеки при Міністерстві оборони Литви та участь у меморіальному заході з вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Литву з метою участі у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.

Фото: twitter.com/Dmytro Kuleba