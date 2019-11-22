Світові не цікаві політичні скандали України - Кулеба

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба впевнений, що ні Європі, ні світові не цікаві внутрішньополітичні скандали, які відбуваються в Україні.

Про це Кулеба заявив у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1», передає кореспондент Укрінформу.

Таким чином віцепрем'єр відповів на запитання, чи впливають на відносини України та Європи останні скандали у вітчизняній політиці,

«Нам всім, звісно, хочеться, щоб люди в Європі прокидалися з думкою про Україну та лягали спати з нею, стежили за нашими внутрішніми «розборками» і скандалами, Але насправді такого немає. Є вузьке коло людей, які щодня моніторять ситуацію в Україні, але більшість колег, з якими я працюю, мислять великими категоріями, великими перспективами відносин з Україною», - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що в Європі й надалі готові підтримувати Україну в її реформах та на шляху євроінтеграції.

«Востаннє, коли я був у Брюсселі два тижні тому, настрій (у партнерів України – ред.) був позитивний. Ми будували плани на майбутнє, як поглиблювати інтеграцію. Жодної фрази про згортання (співпраці з нашою країною – ред.), про розворот я не те що не чув, я навіть між рядків не бачив», - підкреслив віцепрем’єр.