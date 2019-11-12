Україна вступить в НАТО раніше, ніж у Євросоюз — Кулеба

Уряд України планує протягом п'яти років отримати рішення НАТО про початок вступу нашої країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, новий формат співпраці дасть змогу українському уряду визначити пріоритетні сфери, на які необхідно спрямовувати отриману допомогу.

"Це новий підхід, який підвищує ефективність надання допомоги і використання цієї допомоги, зокрема в рамках цього механізму нам буде легше виділити пріоритетні сфери, на які ми будемо направляти отриману допомогу. Зокрема, ми хочемо сфокусуватися на Силах спеціальних операцій, військово-морському флоті і логістиці", - сказав Кулеба.

Віце-прем'єр повідомив, що Північноатлантичний альянс ухвалив рішення оптимізувати свої механізми надання допомоги державам-партнерам і створив програму "один партнер - програма".

"У НАТО з Україною особливо глибокий і масштабний формат відносин. Україна стане прикладом для інших, потім за нашою моделлю будуть вибудовуватися відносини з іншими країнами. Це ні в якій мірі не змінює суті наших відносин з Альянсом і нашої подальшої інтеграції. Мова йде про оптимізацію форми надання нам допомоги", - заявив Кулеба.

Також Кулеба зазначив, що в планах уряду в найближчі п'ять років - отримати політичне рішення Альянсу про початок вступу України в НАТО.

"Політичне рішення про те, що Україна буде членом Альянсу, було прийнято ще в 2008 році. Але наступний етап – початок процедури вступу. Ми за п'ять років хочемо виконати наше домашнє завдання, спільно з Альянсом, тому що інтеграція - це двосторонній процес. І через п'ять років ми хочемо сісти з ними за стіл і сказати: хлопці, ми готові, тепер ваша черга. Я вважаю, що ми в НАТО вступимо раніше, ніж в ЄС", - сказав віцепрем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Кулеба заявляв, що уряд України вважає чинною заявку на отримання ПДЧ в НАТО, подану на бухарестський саміт Північноатлантичного альянсу в 2008 році, тому додаткову заявку не подаватиме.

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований тодішнім президентом Петром Порошенком.